“Estoy pasando por un buen momento”

Sobre esta alza de rendimiento, el charrúa dio sus razones: “Continuidad me faltaba, no agarraba confianza, el rodaje me da otra cosa, por eso decidí salir de Cerro. Nos vamos conociendo de a poco (con todo el equipo), nos acoplamos bien en defensa, pero no solo de ahí, sino desde el delantero hasta más abajo” enfatizó Muñoz.

La delegación aurinegra viaja hoy, a las 22:00, a Buenos Aires para jugar el jueves ante Huracán por la Copa Sudamericana (a las 18:00).