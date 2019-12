Los jugadores de Olimpia, Néstor Camacho y Sergio Otálvaro, compartieron ayer la mesa de Fútbol a lo Grande, Monumental 1.080 AM, donde explicaron el porqué de este cuarto campeonato y dejaron en claro cuál será el desafío principal para el 2020: Pelear por la Libertadores.

“Lo fundamental para obtener nuevamente el campeonato fue mantener el grupo y la idea de juego. Como en cada final e inicio de temporada seguramente algunos jugadores se irán y otros vendrán. Lo bueno es que aquellos que lleguen se van a encontrarse con una verdadera familia. Y a los que se van los vamos a extrañar”, indicó Néstor Camacho.

Algo que todos los jugadores coinciden es que este título ha sido el más complicado, pero el que más se disfruta. Sobre este punto, el delantero franjeado expresó: “Sin lugar a dudas este es el título más festejado. Porque nos afectó bastante la eliminación de la Copa, no fueron fáciles esos primeros dos a tres partidos, pero supimos reponernos y conseguir el título”.

Continuando con la Libertadores, El Checho Otálvaro dejó en claro que será el principal objetivo e invitó a los hinchas a soñar: “Tenemos una deuda con nosotros y la gente. Vamos a ir buscarla de nuevo, tenemos calidad para pelear la Copa Libertadores y no hay que dejar de soñar”.

Willy se va. Ayer se hizo oficial la partida de William Mendieta al Juárez FC. del fútbol mexicano, equipo en el que militan los paraguayos Víctor Gustavo Velázquez y Darío Lezcano. El Mago tenía previsto partir a México a tempranas horas de hoy y una vez en las instalaciones del club se realizará las pruebas médicas y firmará contrato por tres años.

En el franjeado, Willy disputó 152 partidos, marcó 61 goles, dio 46 asistencias y obtuvo 5 campeonatos, uno de ellos de forma invicta.

Encuentro de Otálvaros

Osvaldo Bareiro es hincha fanático de Olimpia y admira a Sergio Otálvaro, a tal punto que se hizo el mismo peinado que el colombiano. Ayer, Bareiro participó de la charla con el lateral cafetero por Fútbol a lo Grande.

“Soy fanático del Olimpia y de Otálvaro, por eso me hice ese peinado. En su momento mi señora me dijo que elija entre Olimpia o ella, y me quedé con el Olimpia. Gracias al Olimpia conocí toda Sudamérica y viví muchas alegrías”, comentó Bareiro.

Durante la charla, Otálvaro y Bareiro coordinaron un encuentro en la Villa Olimpia, donde se conocieron, y el colombiano le regaló su camiseta.

Un gesto que enaltece

“Cánchape oikóva, cánchape opava’erã”, solía decir un sabio dirigente del club Mariscal López de Alberdi. Fernando Amorebieta y Néstor Camacho se pegaron literalmente en el último clásico. El de Olimpia le dio unos codazos y el de Cerro le dio un cabezazo en la frente y un mordisco en la cabeza. Ambos fueron bien expulsados. Ayer se encontraron casualmente en un shopping y se sentaron a dialogar como dos grandes deportistas y personas decentes. El gesto es un ejemplo de que más allá de la enorme rivalidad siempre debe primar la caballerosidad y que lo que pasa en la cancha queda en la cancha. (Por Lorenzo Villalba).