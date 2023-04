Este domingo, con Revista Pausa, un nuevo mundo ya está a nuestro alcance

Pasamos de una euforia por utilizar una nueva tecnología a miedo porque puedan sacarnos nuestros trabajos en días, y a mitad de semana nos sorprendimos con una carta abierta con más de 1.000 firmas para parar el entrenamiento de sistemas de este tipo.

Un montón de información. Por eso, este domingo traemos una nota de tapa muy especial donde, acompañados de especialistas, exploramos el estado de la ciencia, la seguridad, sus usos e inclusive dimensiones éticas y filosóficas de este tema tan apasionante.

edición cargada. ¿Sabías que la variación de la fecha de Semana Santa responde a que el Año Litúrgico no se ciñe al año solar, sino al ciclo lunar, utilizado en los calendarios antiguos? Enterate más sobre este tema en la nota sobre el misterio lunar de las fechas sagradas.

Por otro lado, tocamos el caso Dani Alves, el jugador de fútbol brasileño que sigue preso y espera juicio tras ser acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona, España. La polémica continúa y se espera la resolución judicial que de una respuesta.

Por último, nuestro colaborador Juan Daniel Ramírez entrevistó a Jim Mahfood, artista cuyos trazos han aparecido en cómics de Marvel y hasta en películas como Spider-Man: Into The Spider-Verse (2018) y Ghost in the Shell (2017).

Queremos acompañar tu pausa de los domingos. Por eso, te contamos que podés recibir tu ejemplar en la comodidad de tu casa semanalmente, con tu diario Última Hora, por solo G. 35.000 al mes.

Suscribite a través de WhatsApp al (0986) 120-927 o por correo a la dirección suscripciones@uhora.com.py. Con esta promoción te llevás, de regalo, la tarjeta Club ÚH para acceder a beneficios especiales.