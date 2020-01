Están obligados a recuperarse de local

En el debut, Sol de América cayó 3-0 ante River Plate, y esa segunda fecha recibirán a Luqueño, otro que cayó en el debut. “Estamos pensando en Luqueño, lo de River ya pasó. No esperábamos una derrota así, nos preparamos para arrancar con el pie derecho, pero lastimosamente no fue así. Ahora tenemos que recuperarnos de local”, indicó del defensor Milciades Portillo. Con respecto al rival, Portillo dejó en claro que no será un rival fácil pues mostró cosas interesantes en la primera fecha más allá de la derrota. “Luqueño siempre es un rival complicado. Tendremos que trabajar el doble en todos los sectores. Esperemos reivindicarnos esta fecha y dejar los puntos en casa”.