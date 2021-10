Estamos vivos, pero sobreendeudados

La gestión de un país pobre, muy endeudado, es radicalmente diferente al país que teníamos en el 2019. La presión tributaria en Paraguay ya no es suficiente para pagar aumentos de salarios del sector público, cumplir con los contratos ya firmados, honrar los intereses y vencimientos de la deuda pública, y proveer a la población los servicios esperados. Obligatoriamente van a tener que subir los impuestos, solamente para sostener el andamiaje actual, pues ni siquiera alcanza para mejorar absolutamente nada. Mientras que todo lo que deje de hacer el estado deberá ser ejecutado por el sector privado, desde obras de infraestructura hasta escuelas y hospitales, con la fórmula que sea, APP, concesión, privatización, liberalización, etc. El modelo anterior que era tan cómodo, donde “papá Estado” tomaba deuda, contrataba funcionarios y licitaba lo que necesitaba ya no es viable.

La clave del éxito para que ocurra este profundo cambio obligatorio en nuestra economía es que el Estado sea sólido, estable, creíble, y asegure la continuidad de las reglas, la ansiada seguridad jurídica en un horizonte de tiempo expresado en “décadas”, no en “periodos electorales”. La evidencia de la consecuencia de un mal gobierno es Argentina, donde nadie invierte y el que puede huye. Un buen gobierno es el de Brasil donde ha ejecutado el programa más grande del mundo de inversión pública privada en el sector de transporte, transfiriendo al sector privado 34 aeropuertos y 29 terminales portuarias, además de concesiones de más de 25.000 km de rutas, USD 20 billones en inversión privada en ferrocarriles, 74 activos públicos privatizados, para citar algunos ejemplos realizados durante la misma pandemia. Esta inversión se da solamente en un país serio, pues el capital privado no es patriótico, ¡es pragmático!

La realidad que nos atropelló nos obliga a promover una economía de libre mercado donde el gobierno participará menos y el privado asumirá más riesgos. El privado se deberá volver más sofisticado para que: Sus costos sean tan bajos que se puedan pagar con los ingresos de los usuarios del sector privado; y los bancos en vez de financiarles limitadas líneas de corto plazo con garantía hipotecaria, trabajen de verdad en financiamientos de proyectos con deuda sindicada y asuman riesgos en serio a larguísimo plazo.

Para continuar el desarrollo nuestro país obligatoriamente se va a tener que sofisticar muchísimo. De lo contrario, vamos a ser un país con impuestos altos, estancado, ineficiente, e innecesariamente más caro.