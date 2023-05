Estabilidad laboral impide la jubilación del trabajador, según titular de la UIP

Para Duarte, la mala interpretación del artículo 94 del Código del Trabajo, que señala “que el trabajador que cumple 10 años ininterrumpidos de servicios con el mismo empleador adquiere estabilidad en el empleo” es una de las principales causas de que los aportantes no lleguen a tener los años ni la cantidad necesaria de aporte para jubilarse.

“Los 10 años significan para muchos empresarios, no para todos, despedir a sus trabajadores a los 9 años en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres a los 7 años, porque si se llegan a embarazar en el octavo año llegan a tener estabilidad laboral. Nosotros hace rato venimos diciendo que nuestra ley laboral va en contra de nuestros trabajadores y esos datos sobre la cantidad de gente que no se jubila pasa por esto”, responsabilizó.

Dijo que esta normativa cambia la relación entre el empleador y su trabajador, que cree que la estabilidad laboral es equivalente a la inamovilidad, lo que hace que el patrón quiera evitar esta situación y termina despidiendo al trabajador a los 9 años.

“Si una persona empieza a trabajar en un lugar a los 30 años y a los 39 se le desvincula le será muy difícil volver a conseguir trabajo y con las mujeres es peor, hay datos estadísticos sobre esto. Vos a los 9 años salís con un buen salario, al volver a buscar trabajo si no te ofrecen lo mismo o más no vas a querer trabajar. Ahí se genera un problema y generalmente terminan siendo cuentapropistas, ya que no tienen alternativa de encontrar otro trabajo”, explicó.

El presidente del gremio industrial mencionó que urge revisar el marco legal, pero que esto no quiere decir que no se le reconozcan los derechos adquiridos a los trabajadores con más de 10 años de antigüedad.

“Después de los diez se genera otro tipo de relación entre el empleado y el empleador; sin embargo, hay que preservar estos derechos como tener una doble indemnización, no hay por qué perjudicar en ese sentido”, indicó.

Señaló que esta es una realidad de la cual tiene conocimiento el Ministerio de Trabajo, por lo que insistió en la necesidad de llegar a consensuar entre todos los sectores el camino hacia una solución y a mejorar la capacidad de reinserción del trabajador, de modo que no se pierda el aporte al sistema jubilatorio.

El estudio fue dado a conocer en el Seminario Internacional ¿Cómo mejorar la cobertura y sostenibilidad del sistema de jubilaciones y pensiones?, convocado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con el apoyo de la Unión Europea en Paraguay.

El análisis técnico menciona en su resultado que los aportantes que se podrán jubilar lo harían a los 65 años de edad y 15 años de aportes registrados (32,1%), mientras que un porcentaje más bajo (9,1%) lograría generar los 25 años de cotización requeridos para acceder a una jubilación ordinaria entre los 60 y 64 años.







Baja jubilación no pasa por presupuesto del IPS





Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) señalaron que aún no se pudo acceder al estudio realizado, por lo que prefieren esperar antes de sentar una postura.

No obstante, la gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Cecilia Rodríguez, señaló que el estudio refleja un problema de mercado laboral e informalidad que no pasa por la previsional.

Manifestó que en este caso es el Ministerio de Trabajo el que debe regular la informalidad, la evasión del seguro social.

Agregó que el resultado del estudio da cuenta de que no están dadas las condiciones laborales y económicas.

Aseguró que el porcentaje de trabajadores que no podrán acceder a su jubilación no pasa por un problema presupuestario del IPS.

Rodríguez sostuvo que actualmente existen varias alternativas para que los trabajadores no pierdan los años de aportes y logren jubilarse.