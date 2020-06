Esperan que la Justicia actúe ante la irregularidad

Si bien valoró la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios, Marta Ferrara, de la organización Semillas para la Democracia, subrayó que mientras siga la impunidad la transparencia no es suficiente. Agregó que la Fiscalía debería actuar de oficio en caso de detectar irregularidades para que los delitos no queden impunes.

“Es súper importante que se hayan liberado las declaraciones juradas, pero ahora tenemos una deuda muy grande con la Justicia, porque si no hay justicia cuando vemos declaraciones falseadas, o que tienen mucho mayor patrimonio, si la Justicia no hace su trabajo la frustración ciudadana irá en aumento”, expresó, y se preguntó de qué sirve la transparencia si no hay justicia.

Por su parte, el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) aplaudió la publicación de los documentos. “Es prueba del poder de los derechos a la manifestación, a la libre expresión y al acceso a la información”, resaltó la institución.