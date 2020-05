Esperan que con la interpelación, Petta se abra al diálogo educativo

El procedimiento, solicitado por los mismos jóvenes secundarios, se realiza este martes 12 de manera virtual, donde el ministro debe responder a 50 consultas elaboradas por los parlamentarios.

Entre las críticas de la comunidad educativa, indican que el MEC no demuestra una hoja de ruta para continuar con el proceso educativo hasta diciembre. “No conocemos ningún plan del ministerio para encarar esta crisis, tanto la TV por cable como la plataforma son herramientas muy exclusivas como alternativa por la cuarentena”, aseguró Gabriel Espínola, de la Otep-Auténtica.

Indicó que los registros que tienen, tras consultar a sus colegas, es que en zonas rurales no hay acceso a las plataformas, ni el sitio web inaugurado recientemente ni el Teams. “Se creó esta página con apoyo de una empresa, pero solo por la cuarentena, sin crisis sanitaria no hubiéramos tenido nada pese a que con los fondos de excelencia se tienen más de USD 100 millones para invertir en estos aspectos”, apuntó.

Por su parte, Eduardo Petta señaló en redes sociales que “la interpelación legislativa es una instancia que permitirá exponer, en detalles, el enorme trabajo de docentes y funcionarios del MEC para afrontar una crisis sin parangón en la educación paraguaya”.

En contacto con una emisora radial, aseguró que “es una oportunidad para mostrar al Congreso lo que se está haciendo, que hay una gestión desarrollada en este tiempo”.

Los secundarios. Los jóvenes organizados celebraron la decisión de los senadores de interpelar a Petta y agregaron que la intención sigue siendo instalar una mesa técnica para abordar la crisis del sector.

En un comunicado recordaron que en plena cuarentena y con familias golpeadas en su economía, Petta confirmó su deseo de condicionar la entrega de alimentos a cambio de las tareas.

María Gloria Amarilla, vocera de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy), agregó que si una persona que ocupa el cargo de ministro de Educación no es abierto al diálogo, lo que queda es removerlo de esa posición. “El voto censura no es garantía de que Petta salga del MEC, porque si no está abierto a conversar con los estudiantes y los maestros, debería ser esa la salida”. Aclaró que las herramientas propuestas por el MEC no llegan a los alumnos del interior del país.