Esperan acción fiscal por la agresión de Urbieta a una mujer

Daysi Silguero volvió a presentar ayer otra denuncia en la comisaría del barrio Villa Armando contra el intendente Alejandro Urbieta a quien lo acusa de haberla agredido. Se ratificó en que el jefe comunal le golpeó en el momento en que lo filmaba y le decía que es el mayor ladrón de Concepción. “Yo estaba filmando la obra de desagüe pluvial, luego llegó él (Urbieta) y se burló de mí diciendo que me votaría cuando me candidate para intendente, entonces volví a filmar y le dije las cosas cuando él me pegó y luego me pateó”, dijo.