Espeluznante relato de atroz crimen realiza ex convicto

El cuerpo sin vida fue encontrado ayer, en un patio baldío del barrio Mbocayaty, de la ciudad de Ñemby.

“Esa chica me llevó una mercadería, me robo hace dos días una mercadería y yo le perseguía, le decía si no me podía pagar, y me dijo que no”, prosiguió. Al ser consultado sobre qué tipo de mercadería, el autor confeso dijo “mercadería droga, cocaína, no era mía, pero se me hizo guardar y ella vio donde yo guarde y nunca ella me dijo que me iba dar otra vez”

Pese a afirmar que está arrepentido, indicó que “cada persona aguanta su bronca y bueno, yo voy aguantar también mi bronca, le dije, y ocurrió lo que ocurrió”.

Sobre el ensañamiento refirió que “nervio ro’o (en estado nervioso) nadie mide lo que hace”.

VENGANZA. Resaltó además que actuó en venganza, “por qué no me quiso dar una cosa que vale mi vida también. Eso mismo me va a pasar a mí si me encuentra el dueño de la mercadería”.

Escobar negó que haya recibido orden de alguien para llevar a cabo el terrible asesinato, asegurando que fue su determinación. También negó haber amenazado a Cinthia, tal como afirman algunos allegados de la víctima, según refieren los investigadores del caso que consternó a la población por su brutalidad.

Con mucha frialdad relató los hechos, afirmando que no violó a la mujer, tal como sospechan los investigadores.

Indicó que los actos tienen su consecuencia y que él va a pagar por lo que hizo.

El ataque se realizó con inusitada saña y no se descarta que la mujer haya sido torturada por su agresor antes de morir.

Un conductor de la plataforma Uber habría sido el primero que vio el cuerpo y dio aviso a las autoridades.

El principal sospechoso se presentó a su lugar de trabajo para cumplir sus funciones de manera normal, luego habría confesado el crimen a sus superiores.

La fiscala Laura Guillén indicó que verificarán si hay alguna relación afectiva entre el detenido y la víctima para determinar si se trata de otro caso de feminicidio, o no.