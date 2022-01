Espacio Soho, un lugar para crear, compartir y exhibir el arte

El primer evento fue realizado en noviembre y consistió en un mercado de arte en el que se expusieron y vendieron obras de varios artistas. La segunda actividad –en la que también se dio apertura oficial al espacio– fue Crear desde la cultura, que contó con la presencia Jazmín Ruiz Díaz, periodista, escritora e investigadora, y Betania Ruttia, máster en Artes Visuales y Educación en Barcelona, y referente del Espacio Creativo Etérea.

“De adolescente me di cuenta de que tenía mucha sensibilidad humana y quise ser artista, pero no estaba desarrollada la oferta académica, me daba cuenta de que si querías serlo a nivel profesional, no tenías opciones. Fue así como estudié lo que me pareció más formal en ese momento, que era diseño gráfico”, comenta Palazón sobre su interés por el arte.

La vida profesional la llevó a expandir sus ganas de cambiar el mundo y fue así como llegó a trabajar en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Paraguay, en 2015. Ahí descubrió que le gustaba “el concepto de lo público (para todos)”.

En el extranjero realizó una maestría en Comunicación Estratégica y luego en Comunicación Política, antes de regresar a Paraguay para trabajar en asesoría de figuras público-políticas. “Con la llegada de la pandemia regresaron esas ganas de mirar aquel mundo que deseaba construir de adolescente, pero ya con herramientas profesionales”, dice sobre la idea de abrir Soho.

ACTIVIDADES. Una serie de interesantes actividades están programadas para este mes y el próximo, con opciones para grandes y chicos. A partir del próximo lunes 10, hasta el viernes 18, de 9:00 a 12:00, se realizará el Soho Kids, completamente en inglés, con música, performance y artes visuales. Esta propuesta está dirigida a niños de 8 años en adelante y estará a cargo de Mónica Airaldi. Para informes e inscripciones, contactar al (0984) 400-294.

En febrero se realizará la Clínica de Exploración Literaria con Osvaldo Olivera, que estará abierta a todo público y se desarrollará todos los miércoles del mes, desde las 19:00. Serán 90 minutos con las sesiones: La historia detrás del libro, El libro y película, La historia de cómo se hizo una música y Una visita al lugar donde todo ocurrió. Para amenizar los encuentros habrá degustación de picadas y tragos acordes con cada sesión.

Para el sábado 5 de febrero, a las 19:00, está previsto el Happening, una sesión para compartir experiencias creativas con artistas. La coordinación está a cargo de Diana Velaztiquí y el primer invitado es Cristian Ceuppens.

El viernes 18 y sábado 19 de febrero, a las 10:00, habrá un taller de serigrafía con Kenji Studio. Para más detalles contactar al (0991) 795-446.



Con la consigna de que la cultura necesita espacios dónde desarrollarse, exhibirse y congregar a creativos, se habilitó el Espacio Soho, movimiento cultural para artistas contemporáneos.



Para conocer

Movimiento: Espacio Soho.



Dirección: Alberto de Souza 5305 casi Cruz del Defensor.





Redes: Instagram @espaciosohopy.



Más informes: Al (0991)795-446.



Próximos eventos: Soho Kids (del lunes 10 al viernes 18 de enero), Clínica de Exploración Literaria (todos los miércoles de febrero), Happening, con Diana Velaztiquí (sábado 5 de enero) y taller de serigrafía (viernes 18 y sábado 19 de febrero).