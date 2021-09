Escuelas siguen con precariedades, pese al uso de fondos en Concepción

Según los datos proporcionados por el Observatorio Educativo Ciudadano, la Comuna de Concepción recibió de Fonacide en el periodo mencionado la suma de G. 13.830.400.000, sin embargo, de las 129 instituciones educativas de gestión oficial de la Comuna, 77 escuelas (equivalente al 41%) necesitan reparación, 58% requieren equipamientos como sillas, mesas, otros enseres (45%) y 77 precisan construcción y reparación de sanitarios (41%).

También evidencia que 7.428 estudiantes de la educación inicial y de la educación escolar básica, requieren almuerzo en sus instituciones.

Como ejemplos se han presentado dos instituciones importantes que necesitan reparación. La Escuela N° 1.739 Inmaculada Concepción de Frontera Curuzú Ñu (del sector rural) que desde hace 6 años espera reparación de sus respectivas aulas. Las clases se dan bajo árboles y en una iglesia, ya que dos pabellones se encuentran clausurados y presentan un peligro de derrumbe.

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), presupuestó la reparación, pero aún no se ha hecho el desembolso.

En la ciudad se encuentra también la Escuela General José Eduvigis Díaz, es un centro educativo que no puede reiniciar las clases presenciales porque dos pabellones también están cerrados por su peligrosidad. El centro cuanta con más 400 alumnos. Luego de una serie de pedidos, la Gobernación presupuestó G. 900 millones para la reparación y construcción de un sanitario. Pero dichos trabajos aún no se han puesto en marcha.

almuerzo escolar. La Municipalidad distribuye el almuerzo escolar a 7 instituciones; la Escuela N° 234 General José Eduvigis Díaz de Concepción (con 446 alumnos), la Escuela Básica N° 8.057 Centro de Bienestar Infantil (con 128 escolares), la Escuela Básica N° 286 General José Eduvigis Díaz del km 10 (con 35 alumnos), la Escuela Básica N° 500 Santa Catalina de Jhugua Ocampo (cuenta con 59 escolares), la Escuela Básica N° 6.690 Virgen de Caacupé (tiene 37 alumnos) y la Escuela Básica N°514 “Stella Maris (con 69 niños). En los dos periodos el intendente municipal Alejandro Tati Urbieta (PLRA), quien posee una gran variedad de procesos judiciales, luego que se presentaran cerca de 40 denuncias.

HORQUETA. Horqueta recibió la suma de G. 10.816.000.000 del Fonacide en el mismo periodo tiempo. No obstante, el 41% de 122 instituciones educativas de carácter oficial, necesita reparaciones; el 48% requiere equipamientos y el 36% requiere reparación y construcción de sanitarios. Según los datos 5.501 estudiantes no tienen almuerzo escolar.

Los intendentes que ocuparon estos periodos son Arturo Urbieta y Jorge Urbieta (ambos de ANR).



La Comuna de Mariscal Estigarribia, sin inversiones

Desde el año 2019 el municipio de Mariscal José Félix Estigarribia no destinó ni un solo guaraní al área de educación dentro de su área de influencia. Así lo señaló el intendente interino Eduardo Martínez. Dijo que desde el 2019 se tiene en reserva unos dos mil millones de guaraníes y que recién la próxima semana se estaría viendo las adjudicaciones conforme al parecer bueno de Contrataciones Públicas.

Agregó que hubo una micro planificación con los directores de la zona y que conforme a la exposición de sus realidades se optó en que las primeras comunidades en ser atendidas con recursos de programa de Fonacide sean aquellas más carenciadas.

Así, los futuros beneficiarios con reparaciones o nuevas infraestructuras; son las comunidades de San José Esteros, Pirizal, Pedro P. Peña, escuela de Santa Teresita y escuela y colegio de Mariscal Estigarribia. La titular de la Junta Municipal, Carolina González, expresó que todo acto licitatorio debe pasar por la junta y que hasta el momento no hay nada.

Remarcó que fue por apatía del anterior intendente que no se ejecutó ninguna obra de infraestructura ni tampoco en merienda escolar en las instituciones educativas. LE