Escolares de Concepción quedarían sin el almuerzo escolar desde hoy

“Y vence en contrato con la empresa por el presupuesto destinado para el almuerzo, ojalá el año que viene se amplíe esto para llegar hasta fin de año académico”, señaló, Dionisio Guerrero, secretario de Educación de la Gobernación.

El servicio lo estaba dando la empresa Blanca Nieves SA desde mayo de este año. “Lo lamentable es que justo en la época de exámenes, y en el momento en que los niños más lo necesitan, termina el almuerzo”, señaló un padre de familia, que pidió anonimato.

En el departamento hay unos 30 mil escolares de los cuales casi el 50 por ciento se beneficia con el almuerzo escolar solo durante cinco meses del año lectivo.

Merienda. Actualmente, los niños quedan con el servicio de merienda escolar, que consiste en leche y galletita. La entrega la hace la empresa Ladero Paraguayo SA de Asunción.

El gobernador actual, Édgar López, tuvo que pagar más de diez mil millones de guaraníes de deudas por el almuerzo arrastradas de la administración de Luis Urbieta, actual diputado nacional. Fue a la misma empresa Blanca Nieves que en un principio había presentado demanda a la Justicia.

Este año, la provisión del almuerzo escolar fue muy incidentada en Concepción, pues al inicio del año y buscando ajustarse a las exigencias del Ministerio de Educación, de no interrumpir la entrega, la Gobernación de Concepción reorientó la distribución del beneficio y recortó a 71 instituciones a los efectos de entregarlo durante todo el año, priorizando escuelas indígenas y asentamientos.

Fueron 5.640 niños los que no recibirían el servicio, lo cual generó reacciones de comunidades educativas. Incluso, la Escuela N° 2074 fue tomada por los padres exigiendo el almuerzo escolar y amenazando con no permitir el inicio de clases si no se otorgaba el beneficio, al igual que la familia educativa de la Escuela N° 1780 y Colegio Manfred Kandert de Pasiño, distrito de Yby Yaú.

Los padres incluso cerraron la ruta PY03, Gral. Aquino, y amenazaron con agudizar las medidas, pero finalmente el almuerzo escolar se repuso y desde mayo el beneficio alcanzó a las 176 escuelas del departamento.



La importancia del beneficio

La alimentación escolar tiene por objetivo contribuir a mejorar la capacidad cognitiva, el rendimiento escolar y la retención en el sistema educativo, mediante una alimentación nutricionalmente adecuada y una educación alimentaria y nutricional que favorezcan el desarrollo de estilos de vida saludable, según el MEC. Se ha demostrado que con este beneficio disminuyó notablemente la deserción escolar sobre todo en zonas rurales, donde muchos niños incluso asistían a clases con el estómago vacío. Además, mejoraron su concentración.



14.055

niños del Departamento de Concepción afrontarán los últimos 30 días de clases sin el almuerzo escolar.