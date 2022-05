Escasa supervisión de Seprelad a organizaciones sin fines de lucro

La institución aclaró que realiza dos tipos de inspecciones, uno in situ y otro extra situ. El primero implica la presencia física de sus funcionarios en las oficinas de los sujetos obligados bajo su supervisión; en este caso, organizaciones sin fines de lucro. Mientras que la supervisión extra situ se refiere a un control sobre las comunicaciones, los informes y reportes de sujetos obligados.

En lo que respecta a esta última, la secretaría informó que se procesaron 509 capturas de remisión y actualización de información de las instituciones sin fines de lucro.

A la fecha son 6.262 organizaciones sin fines de lucro en el registro de sujetos obligados de la Seprelad, según se muestra en su portal.

Esta cantidad no se compadece con el total de contribuyentes que declaran tipo de sociedad, sin fines de lucro, ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Según dato de esta dependencia de Hacienda, existen 10.089 organizaciones con el RUC en estado activo. Es decir, hay un total de 3.827 entidades, entre asociaciones, fundaciones y oenegés, que escapan hoy al control de la Seprelad.

El sector de organizaciones sin fines de lucro casi siempre se ve envuelto en casos de corrupción pública. Por citar algunos, el imputado gobernador de Central, Hugo Javier, repartió a oenegés allegadas fondos que debía invertir en obras de infraestructura.

Su colega, el gobernador del Departamento del Guairá, Juan Carlos Vera, utilizó un esquema calcado. Entregó millonarias sumas de dinero a entidades vinculadas, nada más y nada menos, que a funcionarios de la institución.

REGISTRO VIGENTE. Las organizaciones sin fines de lucro, como no cuentan con supervisor natural, a diferencia de otros sujetos obligados, como las cooperativas, por ejemplo, entidades que son supervisadas por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), o el sector bancario, financiero y cambiario, por la Superintendencia de Bancos, deben inscribirse en la Seprelad.

El registro de sujetos obligados de la Seprelad se creó por Resolución N° 218 del año 2011.

En este registro deben inscribirse todas las organizaciones sin fines de lucro activas en el territorio nacional, sin importar su finalidad, tamaño, zona geográfica ni composición; excepto, los partidos y movimientos políticos.

Si una entidad no se allana a las medidas de control, corre el riesgo de ser vulnerada para cualquier tipo de actividad ilícita, según consideró una experta en materia de antilavado de activos que conversó con ÚH. “Como sujeto obligado tengo el deber de inscribirme. Obviamente, mientras no me inscriba, Seprelad no me va a tener en el radar”, aseveró.

En agosto de 2021, un grupo de 40 organizaciones sin fines de lucro presentó a la Seprelad una propuesta para la segmentación del sector. La idea es que la institución establezca una regulación, con respecto a prevención de lavado de activos, que sea proporcional al tipo de entidad.