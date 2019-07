Escandalosos gastos municipales ante una Asunción destruida

Como si no existieran grandes necesidades ciudadanas a las cuales responder, como si la mayoría de las calles de la ciudad no se encontrasen llenas de baches y de pozos, con la basura acumulándose en las veredas y en las esquinas, entre otros graves problemas del ámbito comunal que no se solucionan, la mayoría de los concejales de la Junta Municipal de Asunción ha decidido –durante la sesión del miércoles– aprobar un pedido de ampliación y reprogramación presupuestaria hecha por el intendente Mario Ferreiro por un total de G. 25.239.335.458, monto del cual utilizarán 1.270 millones de guaraníes en mejoras edilicias y equipamientos de su edificio y G. 812.866.808 para equiparar salarios.