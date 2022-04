Escándalo de senador Zavala en varios audios de pareja de narco

Las grabaciones filtradas a ÚH corresponden a escuchas telefónicas en el marco de una investigación antidrogas.

El nombre del senador es mencionado en varias conversaciones telefónicas de Paola Espinoza. La mujer es pareja de Ariel Aguilar, más conocido por el alias de Monchi, investigado como parte de una megaorganización narcotraficante.

La demanda de reconocimiento de filiación en contra del parlamentario, que en julio de 2021 acaparó los espacios informativos, es el tema de conversación en varios audios. Las grabaciones son, justamente, de ese periodo de tiempo.

El interés de Paola: Una hermana suya que tenía una relación extramatrimonial con el senador promovió la acción.

A continuación, trascribimos parte de uno de los audios filtrados a este medio. Es de unos días antes del 26 de julio, fecha en que se llevó a cabo la prueba de ADN que terminó por confirmar la paternidad del legislador.

Una hermana de Paola que participó de la audiencia de conciliación con Zavala comenta al respecto.

NN: –Fidel dijo que si sale todo bien, él le pone la casa que ella quiera, el vehículo que ella quiera y le pasa la plata que ella solicita mensualmente. Pero la condición es que se haga todo por escribanía, con un acuerdo de confidencialidad, que ella no tiene que decir a los cuatro vientos: Esta casa me dio Fidel, este vehículo me dio Fidel, ni tanto me da Fidel mensual. Ni que se sepa que él le reconoció a la criatura. Su señora no sabe supuestamente que él le va a dar todo lo que ella solicita.

Paola: –Yo creo que la prioridad ahora es que le reconozca a él y después ver lo demás.

En el audio relata la hermana de Paola que Fidel no quería que el caso llegue a la prensa. Se habló de un monto mensual de entre 15 y 20 millones de guaraníes, que el legislador supuestamente estaba dispuesto a pagar como asistencia alimenticia.

FILTRACIÓN

ÚH divulgó varios audios que dan una idea de las andanzas de una megaestructura criminal.

Se descubrió que integrantes del grupo habían sido detenidos en el marco de una operación en julio de 2021, pero, de acuerdo con unos audios filtrados, fueron prontamente liberados tras pagar millonarias sumas de dinero a efectivos policiales.

Estos audios de conversaciones telefónicas entre presuntos integrantes de la organización delictiva desvelan detalles de la liberación. Uno de los miembros del esquema identificado como Javier relata a Ariel Aguilar cómo fueron capturados y posteriormente liberados. La comunicación telefónica ocurre el 30 de julio de 2021.

Javier confiesa que pagó G. 5 millones para su liberación. Cuenta que inclusive fue escoltado por la policía hasta su residencia. En cambio, Édgar Gamarra, otro miembro del grupo, tuvo que pagar mucho más, ya que en su poder se encontró un arma de fuego, se le escucha decir a Javier. Ariel, alias Monchi, comenta que los efectivos le sacaron 120.000 dólares a Gamarra.

Conseguían papeles con venia de Comuna

Juan José Dubini Franco y Juan José Dubini Verdún refieren en audios filtrados que adquirieron patente comercial y registros para sus automóviles gracias a un contacto en la Municipalidad de Fernando de la Mora, llamado Dani, quien brindaba los documentos sin más trámites que la transferencia de importes.

En comunicaciones, Dubini Franco le señala a Dani que necesitan la patente comercial para poder recibir transferencias y temas de despachos, y para realizar sus negocios. En una de las conversaciones Dani aprovecha e incluso le pide prestado su depósito para realizar trabajos, Dubini se compromete a prestarle el lugar al terminar la carga que están realizando (contenedor contaminado). Los Dubini utilizan este contacto para conseguir también la habilitación de los vehículos a su nombre.