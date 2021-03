“Es un tiempo donde debemos dar inmenso valor al abrazo”

A medida que la crisis sanitaria continúa, el aislamiento y la falta de relaciones e interacciones humanas están perjudicando a la salud mental de los chicos. A continuación la sicóloga clínica Marian Piñánez ofrece algunos consejos para contener a los niños y jóvenes ante las nuevas restricciones anunciadas, atendiendo la saturación que existe en los hospitales que reciben pacientes con Covid-19.

En primer lugar la especialista recomienda conversar con los chicos en casa. “Contarles que estamos en una etapa de constantes cambios y que ser inteligentes implica adaptarnos a esos cambios”, dice la especialista al tiempo de agregar que los cambios que se presentan tienen que ver con cuidar la salud física y mental. “Debemos estar preparados emocionalmente tanto para quedarnos en casa el tiempo que fuera necesario para preservar la salud, así como también para salir teniendo los cuidados de higiene y distanciamiento”. CONTENCIÓN CON AMOR Para la profesional es importante la contención a los niños y jóvenes con amor. “Es un tiempo donde debemos dar un inmenso valor al abrazo diario que debemos dar a los niños dentro del núcleo familiar. Ya que el abrazo transmite seguridad, fortaleza y produce oxitocina, que es una hormona que levanta las defensas del cuerpo”, refiere. La sicóloga recomienda incorporar rutinas en los hogares desarrollando actividades para reducir la ansiedad e incertidumbre, generando actividades en la casa que entretengan y sean útiles a la vez. “Se deben establecer horarios para dormir, despertarse, horarios para las comidas, recreación y un tiempo de compartir en familia, ya que todo eso también genera tranquilidad”. EL DIÁLOGO POR SOBRE TODO Además, la licenciada explica que es esencial el diálogo con los niños y adolescentes acerca de la autogestión de las emociones. “Existen cuatro emociones básicas: el miedo, el enojo , la tristeza y la alegría. De esas se desprenden otras emociones, por ejemplo cuando me enojo, si no lo gestiono rápido se convertirá en resentimiento y luego en amargura”, detalla. También es importante conversar sobre “la madre de la creatividad”, el aburrimiento. “Se escucha mucho que los niños dicen ‘estoy aburrido’. Así como no podemos estar siempre contentos, tampoco podemos estar siempre divertidos”, finaliza.



Para evitar las secuelas que el encierro está dejando en los niños, una especialista ofrece algunos consejos a tener en cuenta.



Contención familiar

La situación de cuarentena parcial que se vive en nuestro país condujo a la restricción horaria de circulación y, ante el anuncio de nuevas restricciones para la próxima semana, medidas adoptadas por el Gobierno Nacional ante la explosión de contagios del coronavirus, la profesional de la salud mental sugiere algunos tips para acompañar a los niños y jóvenes que son víctimas del cansancio y el hartazgo de estar encerrados en casa.

La sicóloga aseveró que, para hacerle frente a esta complicada situación, es fundamental que los adultos acompañen y contengan a los niños para mantener la salud física y mental de todos los miembros de la familia. Asimismo, recomendó ser cautelosos con el tipo de información que circula en los hogares.