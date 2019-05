“Lo que más dificulta la lucha contra el abuso sexual infantil es la naturalización de los casos. Queremos levantar la bandera y decir que esto no puede ser natural, no es normal, es un crimen abusar de niñas y niños. Los chicos abusados deben recibir atención integral para tratar de superar los daños del abuso. No solo deben acudir al sicólogo, deben ser asistidos por siquiatras. Deben tener la seguridad de que no les volverá a ocurrir. Los niños tienen y deben saber lo que significa un abuso. Esto no es simplemente educación sexual, es indicarles que nadie tiene derecho a sobrepasarse con ellos. Lo que más nos preocupa es que en el país solo ejercen dos siquiatras infantiles en salud pública. La campaña #TodosSomosResponsables impulsamos para apuntar a proteger a niñas/os y adolescentes, y evitar que sean víctimas de abuso sexual e instamos a la ciudadanía a que denuncien los casos en la línea gratuita 147, el 911, Codeni, la Fiscalía y la Defensoría”, manifestó la ministra de la Niñez.