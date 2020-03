“Es maravilloso hacer lo que uno ama... la música nutre mi alma”

En la oportunidad, también se debía presentar oficialmente el cedé Che Mba’epu, que incluye canciones como Villa Guillermina, Virgen querida, Camba Cuá, Mokõi guyra’i, Che kamba resa jajai, Mujer sin par, Retorno, entre otras. El material fue grabado en Asunción y ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y en Blue Caps (Palma casi Colón), a un precio de G. 30.000.

Che Mba’epu también cuenta con videoclips filmados en Caacatî, Corrientes, Argentina, lugar natal de Las Hermanas Vera y están disponibles en las plataformas digitales. La dirección artística de los videos fue de Facundo Rodríguez.

INICIOS. Mirta comenzó a cantar y tocar la guitarra a los 13 años. Es nieta de Carlos Talavera, conocido autor de la canción Pájaro campana.

“A los 5 años ya sabía que quería ser cantante, pero mi madre no me dejaba cantar en muchos lugares por protegerme. Luego ya de joven me rebelé y me fui juntando con amigos de peñas”, relata la artista, quien estudió música y canto y fue ganadora de concursos televisivos y festivales. “Mi carrera profesional inició como solista de canto femenino luego del Festival del Lago Ypacaraí en el año 1997”, recuerda.

La folclorista paraguaya y latinoamericana siempre interpretó música popular universal, pero enfatizando el folclore. En total lleva 23 años con la música. Ya visitó varios países gracias a su gran talento, entre ellos, Italia, Francia, Dubái, Japón, Argentina y otros.

“Es difícil imaginar mi vida sin la música. Si no hubiera sido cantante me hubiese dedicado a la sicología o al trabajo social, mi otra pasión, carrera que actualmente estoy cursando”, confiesa.

AGRUPACIONES. Integró el grupo Mujeres que Cantan la Guarania, con figuras consagradas del canto lírico y popular, que se formó para un concierto en homenaje al ritmo mencionado. Otra agrupación que integró hace pocos años fue Quintaesencia, también compuesta por mujeres solistas que se unieron para un concierto. “Terminamos haciendo giras por todo el país, ganando trofeos en diferentes festivales”, rememora Mirta, añadiendo que el grupo lo integraron Pato Villafranca, Cristina Ricardo, Alicia Ramírez y Zuny Ramos. “Fue una etapa maravillosa”, recuerda.

“Me siento satisfecha con mi carrera, pero me gustaría seguir llevando nuestra rica y valiosa música en diferentes escenarios de nuestro país y del mundo”, finaliza.

Actualmente, aparte de participar de recitales, la artista ofrece shows para eventos privados y corporativos con su grupo de músicos, que incluye guitarra, bajo eléctrico, teclado, saxofón, trompeta y trombón.