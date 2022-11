“Es grave lo que produce la justicia en manos de Fretes”

Aseveró que fue un perseguido por el ministro de la Corte. “Él se metió en todos los tipos de juicios míos, de mi familia, hizo todo para presionarme. Me instruyeron tres sumarios disciplinarios en el Consejo de Superintendencia, pero la mafia no pudo con dos que no prosperaron, pero uno sí de apercibimiento debido a la presión”.

Agregó que Fretes, quien pidió permiso como presidente de la Corte, luego del escándalo de su hijo Amílcar, contradijo el dictamen de apercibimiento, generó una auditoría y con un informe engañoso lo suspendió por cinco meses.

“Yo estoy promoviendo una acción directa sobre la justicia, que hoy no tiene miedo que le tiren papel higiénico en las casas. Es que están enriquecidos porque joden a mucha gente. Las calamidades que se cometen son muy graves y te lo hacen a vos, a mí, al de al lado”, recalcó.

Radice remarcó que la “justicia en manos de Fretes es muy grave para la sociedad”.

Manifestó que su propuesta es luchar “contra la mafia empotrada en la justicia y por eso vengo diciendo ya promover el juicio a Fretes porque hay muchas verdades”.

Sobre el punto, mencionó que Fretes “es un bárbaro que independientemente de toda sus acciones fuera de la legalidad enriqueció a su familia que hoy está en las noticias”.

Insistió en que utiliza “instrumentos paralegales, mafiosos, puestos a disposición de intereses que tienen que ver con cualquier cosa menos con la justicia”. Remarcó que esto es, por ejemplo, lo que ha llevado a que se hable del enriquecimiento de Asdrúbal Fretes, otro de los hijos del ministro. “Ellos creen o creían que son inmunes a la ley, que la ley no es para ellos y que a quien demanda al hijo del presidente de la Corte hay que suspenderle y mostrarle quién manda”, condenó.