En una entrevista con medios colombianos, el jugador Miguel Ángel Borja confirmó que faltan detalles para convertirse en nuevo jugador de Olimpia y al que llegaría a préstamo por un año con opción.

“Es algo que se está tratando desde hace rato, algo que está muy cerca. Lo más seguro es que de aquí a algunos días ya se resuelva todo”, respondió Borja ante la pregunta sobre la posibilidad de incorporarse al franjeado. Seguido, el hoy ex delantero del Palmeiras indicó: “Mi representante está adelantando todo para mi llegada al Olimpia, que se estaría dando ya para el año que viene”. “Esto también pasa por un tema familiar, por tomar nuevos aires y creo que el ciclo de Palmeiras se cumplió de buena forma. Hoy necesito nuevos desafíos para seguir creciendo como jugador”, añadió quien fuera goleador de la Copa Libertadores en el 2016 con Atlético Nacional, anotando 5 goles en 4 partidos. gran desafío. En un momento le consultaron al Pintor, como se lo apoda al delantero colombiano, si tenía otras ofertas o solo la del tetracampeón del fútbol paraguayo. La respuesta fue que se presentaron opciones para ir fuera del continente, pero ya estaba decidido.” Habían otras ofertas fuera de Sudamérica, pero creo que Olimpia es el equipo ideal para mí. Para tratar de volver al nivel que quiero tengo que estar en un lugar donde me sienta valorado y creo que se está escogiendo un equipo que ha sido campeón de la Libertadores en tres ocasiones, campeón del mundo y es de los más grandes de Sudamérica”.

La otra cara

Mientras por un lado se habla de los posibles refuerzos, por el otro están aquellos jugadores que no serán tenidos que irán a préstamo para tener continuidad. Entre ellos están los jugadores Joel Silva, Jorge Ortega (que retorna proveniente de Colón de Santa Fe), Roberto Ovelar (irá al Once Caldas de Colombia) y Hernesto Caballero. Maximiliano Olivera no continuará, pues no se llegó a un acuerdo con la Fiorentina, mientras que algunos juveniles fueron sondeados por San Lorenzo (ver info).