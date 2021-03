Errores comunes en la puesta en práctica de las medidas sanitarias

La distancia social, el uso de tapabocas y el lavado de manos son indicaciones que se repiten una y otra vez.

”Cuídense, cuiden a su familia, tenemos más de 1.000 casos en Central”, repite el Dr. Roque Silva, director de la XI Región Sanitaria y junto a él varios profesionales de todo el país.

Entre los principales errores cotidianos en el uso del tapaboca, se encuentra no fijarse en el ajuste adecuado y el tiempo y las condiciones para el recambio. En el caso de las mascarillas descartables, se debe asegurar que los pliegues vayan siempre hacia abajo.

Una forma de notar que se colocó correctamente es que el tapabocas baja sin problemas con ajuste en la nariz y sin presentar fugas o inestabilidad en la adherencia en los lados de la cara.

Otro punto importante es el recambio. Las mascarillas deben cambiarse cuando se humedecen, y no es recomendable el uso de la misma mascarilla por más de cuatro horas seguidas.

Según estudios del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) de EEUU, se recomienda el uso de doble tapabocas, tanto la combinación de uno de tela con uno descartable o dos descartables, esto bloquea el escape de partículas infecciosas en un 92,5%. Para esta práctica lo importante es asegurar el ajuste de ambos.

En cuanto a los tapabocas de tela deben cambiarse cuando se vean las primeras imperfecciones en el tejido, formación de pelotitas, descosturas, manchas que no se quitan o cuando las gomas pierden fuerza.

ATENCIÓN A LAS MANOS



USO DE TAPABOCAS

La atención a las manos es vital, al lavado frecuente se debe sumar el evitar tocar la cara frontal de las mascarillas, los ojos y otras partes del rostro y prestar atención a las superficies con las que se está en contacto. La higiene con agua y jabón debe ser por 30 segundos con un recorrido por los dedos, la palma, el dorso y debajo de las uñas. En ningún caso el alcohol en gel sustituye el lavado.



Para la colocación. Antes de manipular o colocarse las mascarillas deben lavarse las manos.

Ajuste. El tapabocas debe cubrir la nariz, ambos lados de la cara, sin escapes y llegar hasta el mentón.

No tocar. Una vez puesta no debe tocarse la cara frontal de la mascarilla. Si se realiza esta acción se debe proceder al lavado inmediato de las manos con agua y jabón.

Tiempo de cambio. Si la mascarilla se humedece se debe cambiar inmediatamente. No se recomienda el uso de más de 4 horas seguidas de una misma mascarilla.



Uso doble. El uso de dos tapabocas en combinación (descartable y de tela o descartable y descartable) aumenta el bloqueo de fuga de partículas infeccionsas. Su uso se recomienda con el debido cuidado del ajuste correcto. No se recomienda la práctica en las del tipo N95 o similares.

De tela. Deben lavarse todos los días con agua caliente y ante el primer desgaste o mancha persistente deben recambiarse.

Retirado. Para sacarse correctamente se deben tomar de uno de los lados las tiras o gomas por detrás de las orejas, en ningún caso se recomienda tomar el tapabocas por la cara frontal.