Ernst Bergen amplía su plantel de asesores especiales en la binacional

El mismo fue designado por el director general paraguayo, Ernst Bergen, y –según refiere la binacional– su aporte será de suma importancia en el proceso de fortalecimiento institucional, teniendo en cuenta que su rol se enfocará en brindar soporte y asesoramiento para llevar adelante los ejes estratégicos trazados por la administración actual.

Su incorporación se ajusta a lo establecido en la Resolución del Consejo de Administración-RCA Nº 030/2011, que autoriza la contratación de profesionales con la denominación de asesor especial, por el periodo no excedente a la duración del mandato otorgado a los respectivos directores, en el Cuadro Transitorio de Personal.

EXPERIENCIA. De acuerdo con información emanada de Itaipú, Jorge Ignacio Gross Brown es máster en Administración Pública por Harvard University, Kennedy School of Govermment. Máster en Derecho por New York University, School of Law; además de abogado por la Universidad Católica de Asunción, y licenciado en Ciencias Políticas por Washington College, Maryland.

También es socio gerente del Estudio Jurídico Gross Brown Asunción, además de asesorar a bancos de inversiones en operaciones de bonos soberanos emitidos por la República del Paraguay y estructuró financieramente diferentes operaciones de infraestructura en el país. En su experiencia aparece además haberse desempeñado como asociado internacional en el estudio Fox Horan & Camerini LLP de Nueva York.

Además, es miembro del Consejo Ejecutivo de las Becas Carlos Antonio López (Becal); mientras que también forma parte del directorio de Enseña por Paraguay, y es representante de la Fundación Moisés Bertoni ante el Consejo del Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (Cedic).

Asimismo, fue integrante del consejo directivo del Instituto de Derecho Bancario y Societario del Paraguay, del Instituto de Derecho y Economía del Paraguay y de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana.

Recientemente, Bergen incorporó a su plantel de asesores especiales de la hidroeléctrica al conocido economista Ricardo Rodríguez Silvero.