Entrenadores del Ciclón se solidarizan con Mario Grana

Sergio Giménez, entrenador de la escuela de fútbol del club Cerro Porteño, se refirió en Fútbol a lo Grande (1080 AM) acerca de la desvinculación del profesor Mario Grana como coordinador de fútbol infantil en el Ciclón y reveló que tanto él como sus demás colegas se solidarizaron con el profesional argentino e ídolo azulgrana.

“Nos solidarizamos con Mario y dimos un paso al costado. Le dijimos al señor Roberto Cáceres (de la Fundación CCP) que si no reponían a Grana en su cargo nosotros no seguíamos. Nos dijo que no y entonces nadie siguió”, detalló Giménez.

Sobre la determinación, el profesor de Formativas mostró su descontento por el contexto en el que se dio la salida de Grana. “Es penoso, doloroso. En plena pandemia donde la crisis económica es dura”, manifestó.

Expresó que el entrenador “Francisco Arce nos habló y dijo que está a disposición. Los trabajadores del fútbol vamos a estar unidos”.

En la semana, Mario Grana había brindado declaraciones a medios radiales que no fueron del agrado de la directiva azulgrana, por lo que tomaron la determinación ayer de poner fin a su ciclo al frente de las Formativas de Cerro.