Entre Copa y Copa se viene una semana intensa y decisiva

Es indudable que la sed de “venganza” está latente y considerando incluso que el conjunto de Tuyucuá arrastra dos traspiés consecutivos que lo ubican en el fondo del Grupo G, que es liderado por el Atlético Paranaense y secundado por Alianza Lima. Está claro que es imperiosa la victoria del Albinegro, puesto que en la programación de pasado mañana a las 18:00 se enfrentan Mineiro y Paranaense en Belo Horizonte, de ganar el local obliga a Libertad a llevarse los puntos en carácter de visitante, caso contrario el panorama se le presentará más que complicado y, sin pecar de pesimistas, podría sacarlo de posibilidades en su serie y colocarlo en intenciones de Sudamericana. Esta es la realidad del Repollero, que arrancó bien venciendo al Mineiro en Brasil para posteriormente tener un bajón pronunciado que llama la atención, y de qué manera declinó su nivel futbolístico en la competencia internacional. Es razonable la preocupación puesto que deberá sumar y aguardar por un triunfo del Paranaense que ya lo conduzca al Atlético a un inminente paso a siguiente fase. Ahí entrará a tallar por la segunda plaza. Así las cosas de cara a los compromisos del martes. Alianza Lima – Libertad pitará Fernando Rapallini y al VAR Silvio Truco, ambos de Argentina. Pesa lo emocional

Coincidentemente, los dos grandes del fútbol paraguayo juegan a la misma hora en la Libertadores, como acontecerá este miércoles cuando Cerro y Olimpia disputen sus respectivos encuentros a las 18:00.

Si arrancamos desde adentro, el Ciclón verá a su verdugo Palmeiras en la Olla, donde aguarda muy buena concurrencia por la propia pasión de su pueblo en cada presentación. En esta llave lideran Bolívar y la escuadra brasileña, asignando el choque del martes entre la conformación del altiplano y Barcelona de Ecuador en La Paz. Aún no cicatrizó la herida del Azulgrana por la paliza boliviana tan recordada en Barrio Obrero y lo que más profundamente lastima todavía es que el Bolívar atraviesa una situación crítica en su propio torneo, donde la continuidad del técnico se pone en duda. No conoce de victorias en las últimas fechas y la presión de su gente es constante, hay mucha historia en Bolívar y siendo número uno de su país es natural el ambiente tenso que soporta, por eso la partida del martes ante el ecuatoriano es trascendental para calmar las aguas. Volviendo a Cerro Porteño, por puntaje y diferencia gol está abajo en el Grupo C y un resultado negativo ante Palmeiras lo llevará a un sombrío presente si consideramos incluso que posteriormente deberá ir a La Paz y cerrar en Guayaquil. Cerro – Palmeiras será dirigido por los uruguayos Andrés Matonte y al VAR Andrés Cunha. Quiérase o no, al igual que Libertad, el equipo de Sava debe administrar muy bien sus emociones por las circunstancias adversas. La otra cara

El novato Patronato en su feudo recibirá el miércoles a Olimpia, que va con toda su estirpe copera y avalado por años en este tipo de certámenes en busca del gran paso. El anfitrión sabe lo que tiene enfrente y es indudable que se jugará por la heroica, respaldado por una afición que es consciente de su instancia actual y de la cual quiere ser testigo.

El Decano, que hace tiempo perdió posibilidad de título del Apertura, pone todas las fichas en la Libertadores que tiene una recompensa enorme en dinero. De avanzar a octavos embolsará 1.250.000 dólares, que para su presente es muchísimo si atendemos todas las demandas encajadas por deudas. El mismo día en que se midan Patronato – Olimpia, horas más tarde en Arequipa, Melgar, con una sola unidad, aguarda por Atlético Nacional que es el líder de la Serie H con siete y podría cerrar su clasificación con un triunfo. Es más, de ganar el colombiano y también el de Para Uno, ya estarían acariciando la siguiente etapa. El cotejo en Entre Ríos estará a cargo de Jesús Valenzuela en campo y monitoreo de Wagner Reway, venezolano y brasileño respectivamente. Visita de jerarquía

Por la Sudamericana el próximo jueves disputan sus partidos Tacuary y Guaraní. El de Barrio Jara lo hará recibiendo al afamado Estudiantes de la Plata, que tiene un registro envidiable en la Libertadores, siendo tricampeón en los años 1968, 1969 y 1970, más una cuarta conquista en 2009 y en un subcampeonato en 1971. Los pergaminos siempre dan prestigio y lo de Estudiantes es un vivo ejemplo. Hoy cuenta en sus filas con el respetado Mauro Boselli, ex Cerro Porteño.

Por la Sudamericana peleó el título en 2008, no pudiendo ser ante Inter de Brasil. Consideramos que habrá respetable público argentino generando un colorido especial en el Defensores. Tacuary se recuperó en las últimas fechas y está al acecho del encuentro en el Grupo C, que ubica justamente a su rival de turno y Bragantino como cómodos líderes. Conducirá José Argote de Venezuela y al VAR Andrés Cunha de Uruguay El 25 a las 18:00, Danubio en el Centenario de Montevideo lidiará con Guaraní, en una serie igualada a cuatro puntos, aunque para el Legendario, desfavorecido por la diferencia gol. Por el orden local, el Aurinegro juega hoy con Trinidense, la revelación del Apertura, y es natural que la alineación de Hernán Rodrigo López sepa cuidar los puntos en disputa, puesto que está tercero, y ponga sus principales figuras en Dos Bocas. Pitará en la capital uruguaya el brasileño Raphael Claus acompañado en el VAR por su compatriota Rafael Traci.