Entra de nuevo en la discusión

El ducho Ramón Ángel Díaz fue el vencedor del duelo maestro-discípulo que, desde los bancos, el argentino disputó contra Celso Rafael Ayala, técnicos de Libertad y River Plate respectivamente. Anoche en los Jardines del barrio Mburicaó, el equipo local no pudo llevarse la victoria, a pesar de haber sido competitivo durante todo el partido, y terminó cediendo tres puntos importantes de local.

Practicando la presión para recuperar el balón, mostrando buen manejo de él cuando lo tenía en su poder y utilizando para atacar, casi exclusivamente, la banda derecha de Mario Zaldívar y Marcelo González, River propuso intensidad y no permitió que Libertad jugara cómodo nunca.

Sin embargo, el Gumarelo puede no tener fútbol fluido e incluso jugar pésimo, pero tiene futbolistas con jerarquía a qué echar mano cuando el trámite no le resulta favorable. Por ello Blas Cáceres abrió los tantos, en el mejor pasaje del juego riverista que no decayó a pesar del golpe y, fruto de ello, encontró el empate gracias a Jorge Núñez, en su debut con la banda roja.

La segunda etapa se demostró que, además de clase, Libertad es uno de los cuatro equipos de la élite paraguaya que posee en el banco las soluciones urgentes: Tacuara Cardozo marcó de penal poco antes del final y Libertad alcanza a Olimpia y acecha, otra vez, la punta.