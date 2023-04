Concierto para el rey Carlos III

Katy Perry, Lionel Ritchie y Andrea Bocelli encabezarán el concierto por la coronación de Carlos III en Londres, en mayo, anunció el viernes la BBC, al presentar un cartel con la llamativa ausencia de superestrellas británicas.

El ecléctico espectáculo incluirá también a la banda Take That y al compositor de música clásica Alexis Ffrench para una audiencia prevista de 20.000 personas en el castillo de Windsor, al día siguiente de la coronación del 6 de mayo.

“El concierto celebrará un nuevo capítulo en la historia de la nación, con temas de amor, respeto y optimismo, celebrando las cuatro naciones, sus comunidades y la Commonwealth”, aseguró la BBC.

También actuará una coral formada por aficionados de diferentes comunidades, incluidos socorristas, taxistas y bandas de reggae, así como un coro virtual compuesto por representantes de la Mancomunidad de Naciones.

El anuncio del programa confirma informaciones de prensa según las cuales grandes superestrellas británicas como Elton John, Adele, Ed Sheeran y Harry Styles declinaron participar. El año pasado, con motivo del 70º aniversario del reinado de Isabel II, actuaron en el Palacio de Buckingham desde Queen con Adam Lambert hasta Duran Duran, pasando por Alicia Keys y Rod Stewart. Elton John grabó un homenaje. La coronación de Carlos III, primer acontecimiento de este tipo desde la de Isabel en 1953, no parece apasionar de momento a los británicos. AFP