JLo cuenta los detalles de su boda

“El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia. Exactamente lo que queríamos”. Con esas frases cargadas de romanticismo, Jennifer Lopez, de 52 años, anunciaba su boda con Ben Affleck, de 49, en un texto titulado , el primero que la intérprete publica a través de su boletín On the JLo después de casarse en Las Vegas el pasado sábado. “Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, todas haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas”, proseguía.



Britney Spears vuelve a cantar

La intérprete, de 40 años, compartió el sábado un par de videos en su Instagram. En ellos se la puede ver en la penumbra de su casa, cantando a capela el que fuera su primer gran éxito, “Esta soy yo ayer haciendo la colada y separando la ropa”, explica la cantante en su publicación.

“Hace muchísimo tiempo que no comparto mi voz... quizás demasiado. Y aquí estoy jugando en mi casa con una versión diferente de Baby”.

Es la primera vez que Spears canta en público desde que fuera liberada de su tutela, una situación que la ha sometido al férreo control de su padre durante 13 años. James Parnell Spears, de 70 años, administraba la fortuna de su hija, limitaba sus apariciones en público e incluso decidía sobre su vida personal, impidiendo a la cantante casarse o tener un hijo. La tutela terminó, después de un mediático juicio y tras la renuncia de Spears padre, en setiembre de 2021.