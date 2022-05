Finaliza interrogatorio de Amber Heard

Los abogados de Johnny Depp concluyeron el martes el interrogatorio de la ex esposa de su cliente, la actriz Amber Heard, que buscaba retratarla como la agresora en la volátil relación entre los dos artistas.

Bajo interrogatorio, Heard rechazó las acusaciones de ser la instigadora de la violencia en la pareja, en un matrimonio que duró del 2015 a 2017. “Nunca agredí al señor Depp ni a nadie con quien yo estuviera relacionada de manera romántica”, explicó Heard al jurado en el día número 17 del caso iniciado por Depp en el que acusó a su ex esposa de difamación.

La estrella de la franquicia acusa a su ex esposa de arruinar su reputación y su carrera por un artículo publicado en el Washington Post, en el 2018, en el que ella se describió a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Durante cuatro días en el banquillo de los testigos, niega haber golpeado a Heard y reclama que era ella la que iniciaba la violencia.







Carlos y Camila visitan Canadá

El príncipe Carlos y su esposa, Camila, iniciaron una visita a Canadá, en un viaje de tres días al país norteamericano, al cual fueron invitados por la gobernadora general, representante oficial de la reina Isabel II en el país, a “hablar con los pueblos autóctonos”. La pareja real hizo su primera parada en Saint-Jean de Terre-Neuve (este), donde fueron recibidos por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y la gobernadora general, Mary Simon, que es de ascendencia indígena.

“Les animo a que hablen con los nativos para escuchar sus historias, sus éxitos y sus soluciones, y les animo a conocer la verdad sobre nuestra historia, lo bueno y lo malo”, afirmó Simon en el marco de la visita. La pareja llega a Canadá casi un año después de que se descubrieran las primeras tumbas anónimas de niños en antiguos colegios residenciales católicos destinados a indígenas, lo que provocó un escándalo y puso al descubierto la historia colonial de este enorme país.