Dio positivo al Covid tras su gira de conciertos por Latinoamérica

Aunque en varios países se han reducido las medidas de seguridad contra el Covid-19, lo cierto es que el virus sigue presente y prueba de ello es que Miley Cyrus se contagió durante su tour por Latinoamérica.

La cantante así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter: “Viajando alrededor del mundo, tocando para 100.000 personas por noche y conociendo a cientos de fanáticos por día, las posibilidades de contraer Covid son bastante altas. Tengo Covid ahora, pero definitivamente valió la pena”, escribió.

Miley Cyrus se presentó con éxito en escenarios de Colombia, Chile y Argentina.

En Paraguay debía presentarse en la segunda jornada del festival Asunciónico, que fue suspendido por las inclemencias del tiempo. La artista terminó en Ciudad del Este luego de que su avión haya sido recibido por un cálido rayo. Tras aterrizar sana y salva, pero asustada, en vez de dirigirse a Asunción, directamente desvió su camino a São Paulo. Al día siguiente, envió un mensaje a sus fanáticos paraguayos a través de un video en el que además de entonar una de sus canciones, manifestó que se sentía muy triste por lo ocurrido, mientras tomaba un relajante baño de espuma.

Tras dar positivo al Covid, dijo que se siente bien y que, por ahora, su salud no corre peligro, por lo que pidió a sus seguidores que no se preocuparan por ella.

Sin embargo, sí lamenta algo en especial, ya que no podrá asistir a la recaudación de fondos Janie's Funds, organizada por Steven Tyler, su amigo y cantante de la banda Aerosmith.

"Desafortunadamente, debido a esto, me estoy perdiendo el 'Janie's Funds'. Es una organización benéfica muy importante para mí y mi amigo Steven Tyler", resaltó la intérprete de .

En el citado evento, ella era la invitada especial y debía cantar varios de sus éxitos, en defensa de las niñas abusadas y desatendidas de EEUU.

“¡Me siento bien, así que no se preocupen por mí! ¡Lo siento Steven! ¡Tendremos que ‘caminar por este camino’ en otro momento!”, añadió.