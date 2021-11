No será gobernador de Texas

El actor estadounidense Matthew McConaughey declaró el domingo que no será candidato “por ahora” al puesto de gobernador de Texas, después de meses de especulaciones sobre si el artista deseaba entrar en la vida política.

La perspectiva de que el actor decidiera ser candidato animó a los círculos de izquierda, desencantados con el actual gobernador republicano Greg Abbott, cuya ley muy restrictiva contra el aborto ha sido apelada ante la Corte suprema de Estados Unidos.

“Nunca se me ha ocurrido que un día pueda aspirar a tener una responsabilidad política”, dijo el actor en un video publicado en línea.

“Es un camino que intimida y llama a reflexionar. Es un camino que por ahora decido no emprender”, agregó.