Mala reputación y despido en cinta

El asistente de dirección que le entregó al actor Alec Baldwin el arma que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins fue despedido en 2019 de otro rodaje por un incidente con una pistola, informó un productor de esa cinta. Hutchins (42) murió el jueves en un hospital al cual fue trasladada vía aérea después de que fuese herida en el set de rodaje de la película en Nuevo México.

Halls, según la cadena NBC News, tiene una reputación negativa por omitir prácticas de seguridad, había sido “despedido del set de en 2019 después de que un miembro del equipo sufrió una herida menor cuando un arma, de forma inesperada, se disparó”, dijo a la AFP un productor de esa película que aún no fue estrenada.

“Halls fue retirado de inmediato del set después de que el arma de utilería fue disparada. La producción no volvió a filmar hasta que Dave estaba fuera de la locación. Se recogió un reporte del incidente en aquella ocasión”, agregó el productor de .

Las autoridades investigan el caso, por el cual no han detenido a nadie ni presentado cargos. Pero el foco está en quienes manipularon el arma que mató a Hutchins. De acuerdo con los testimonios recogidos en declaraciones juradas por los investigadores, Dave Halls, el asistente de producción, fue quien entregó el arma a Baldwin avisando que estaba “fría”, jerga cinematográfica para decir que una pistola está descargada.