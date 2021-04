Documental sobre rapero Kanye West

Netflix compró una serie documental que narra la vida del rapero Kanye West durante los últimos 20 años, confirmaron fuentes citadas por la revista Billboard y el canal The Wrap. La plataforma de streaming no confirmó oficialmente el estreno y tampoco se conoce el título definitivo de la serie, por la que habría pagado más de 30 millones de dólares de acuerdo con Billboard. El proyecto está dirigido por la pareja de directores Coodie and Chike, especializados en videos musicales y colaboradores de West en los sencillos y . Los cineastas documentaron la vida del rapero desde principios de los años 2000, en pleno ascenso a la fama antes de consolidarse como uno de los mejores artistas de la década. Se espera que el proyecto explore las polémicas protagonizadas por el artista.