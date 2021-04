Magnate francés sufre robo en su casa

El ex ministro francés y magnate Bernard Tapie (78) y su esposa fueron atacados durante un robo nocturno en su residencia, informaron fuentes policiales. La pareja estaba dormida cuando cuatro personas irrumpieron en su casa en Combs-la-Ville, cerca de París, pasada la medianoche del sábado a domingo, los golpearon y los ataron antes de llevarse su botín. Su esposa logró liberarse por sí misma y se dirigió a la casa de un vecino desde donde alertó a la policía.

Con heridas leves, ella fue luego llevada al hospital; mientras que Bernard Tapie se negó a recibir atención médica, según las fuentes.

Por ahora no hay información sobre los bienes que se llevaron los asaltantes y el valor del botín.

La policía está tratando el incidente como un robo violento y secuestro, dijo a la AFP otra fuente cercana a la investigación. Tapie, quien fue tres meses en 1992 ministro socialista de Ciudades, se levantó de humildes comienzos para construir un imperio deportivo y mediático. AFP



El rapero DMX lucha por su vida

El rapero estadounidense DMX (50) continuaba ayer en condición crítica con soporte vital, según su abogado, tras sufrir un infarto y los mensajes por su pronta recuperación en las redes no se hicieron esperar, entre ellas las del actor ICE T. DMX está en un hospital de la ciudad de White Plains, al norte de Nueva York, donde fue transportado la noche del viernes, donde acudieron algunos de sus 15 hijos, otros familiares y amigos, indicó al New York Post su abogado, Murray Richman. “No se ve bien”, afirmó el abogado sobre el popular cantante y actor. “Mucha gente se está reuniendo en el hospital”, indicó además Richman, quien no confirmó que el infarto haya sido ocasionado presuntamente por una sobredosis de droga, como ha trascendido a los medios “porque no tengo conocimiento personal”.

El abogado dijo que recibió una llamada el sábado informándole que Earl Simmons, verdadero nombre del rapero, sufrió un infarto. “No sé qué lo causó”, refirió. EFE