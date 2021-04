El primer viaje de Isabel II

La reina Isabel II, de 94 años, realizó el miércoles su primer viaje fuera del Castillo de Windsor desde su inoculación contra el Covid-19, y se reunió con pilotos de la fuerza aérea a los que les preguntó si “perseguían a los rusos”. Sin mascarilla, la monarca conmemoró el centenario de la Fuerza Aérea australiana, país del cual también es soberana, visitando un memorial militar en el sur de Inglaterra.

Isabel II y su marido, el príncipe Felipe, de 99 años, fueron inoculados en enero con una primera dosis de la vacuna contra Covid-19. El Palacio de Buckingham no comunicó respecto a una posible segunda dosis, que se aplica en el país 12 semanas tras la primera.

Desde hace un año, la pareja real pasó la mayor parte del tiempo confinada en el Castillo de Windsor a causa de la pandemia. La reina hizo muy pocos viajes durante este periodo, pero participó en muchos actos mediante videoconferencias.

La reina Isabel II, que cumplirá 95 años el 21 de abril, no podrá participar este año en el tradicional desfile militar en el centro de Londres celebrando su aniversario. AFP



Vergara gana otra batalla contra su ex

Empieza otro capítulo en la batalla de Sofía Vergara con su ex Nick Loeb por la custodia de sus embriones congelados, ya que un juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, EEUU, otorgó una orden judicial permanente que indica que el empresario no puede usar los embriones sin el consentimiento de la colombiana. Algo que sin duda es una victoria para Vergara, ya que el empresario estadounidense llegó hasta querer establecer sus derechos, nombrando a los embriones, y de hecho, según información de Daily Mail, intentó abrir fideicomisos para los embriones. Otros medios como TMZ aseguran que, lo hizo en su lucha “con uñas y dientes por el permiso para llevar los embriones a término”, y es que tan solo el mes pasado, Loeb perdió otra batalla legal por su custodia legal, después de que un tribunal de apelaciones de Louisiana fallara a favor de la estrella de Modern Family. En dicha ocasión, como señala Daily Mail, la Corte de Apelaciones en Louisiana “confirmó la desestimación de una demanda que Loeb había presentado en un intento de reclamar la custodia de dos embriones que congelaron hace siete años”.