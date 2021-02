Carmen Barbieri en coma farmacológico

El sábado al mediodía, al cumplirse diez días de su ingreso a la Clínica Zabala, Carmen Barbieri tuvo que ser inducida al coma para poder recibir asistencia respiratoria mecánica.

Luego de una leve mejoría que había experimentado en las últimas horas, la salud de la actriz argentina, quien enfrenta una neumonía y está internada en terapia intensiva, evidenció un retroceso. Y al comprobar que su nivel de oxígeno no era el adecuado, los médicos resolvieron intubarla. Carmen dio positivo de coronavirus el 20 de enero, luego de haberse sometido a cinco hisopados en distintas oportunidades, a lo largo de estos últimos meses. Esta vez el contacto estrecho que mantuvo con Sol Pérez –quien se contagió de Covid-19 durante sus vacaciones a Mar del Plata–, por una serie de actividades vinculadas a –reality al cual fueron convocadas–, obligó a su aislamiento en su casa y a un nuevo test, que esta vez arrojó el resultado no deseado.



La nueva clienta de Victoria Beckham

Victoria Beckham se encargó de vestir a varias integrantes de la familia real, como Meghan Markle, la reina Letizia de España o Mary de Dinamarca, y por alguna razón, la reina Máxima se había estado resistiendo a los diseños de la inglesa. Durante la participación de la reina consorte en el Foro Económico Internacional, dejó al descubierto su nueva adquisición. Se trata de un vestido morado, de largo midi con mangas voluminosas. La prenda de vestir la combinó con un par de aretes largos del mismo color. Regularmente, la reina opta por prendas de la firma belga Natan, aunque también acostumbra usar marcas low cost españolas como Massimo Dutti o Zara. Pero en esta ocasión eligió un diseño de la ex Spice Girl, quien ya tiene experiencia vistiendo a otras integrantes de la realeza.