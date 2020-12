Meghan Markle resuelve disputa

La duquesa de Sussex resolvió en un tribunal británico una disputa con Splash News And Picture Agency por violación de su intimidad al acordar que la agencia no volverá a tomar fotos de ella ni de su marido, el príncipe Enrique.

Meghan Markle había presentado una demanda el pasado marzo contra la citada agencia por unas instantáneas tomadas en enero de este año, mientras estaba en Canadá, de ella, su marido y su hijo, Archie. Según comunicó la corte, la duquesa resolvió la disputa después de que la agencia aceptase que no volverá a tomar fotografías si sale de la situación de quiebra en que se encuentra. Jenny Afia, abogada de Markle, indicó en una vista virtual que el pasado 1 de julio, después de que se presentase la demanda, Splash UK entró en quiebra. “En vista de la quiebra, las partes acordaron resolver la disputa contra Splash UK. Los administradores de Splash UK se comprometieron a que, si la empresa sale de la quiebra, Splash UK no tomará más fotografías del duque y la duquesa o de su hijo en el futuro”, indicó la letrada. Al término de la audiencia judicial, un portavoz de la firma de abogados Schillings, representación legal de la pareja, señaló que los duques de Sussex resolvieron “con éxito” una reclamación legal contra los paparazzi de la agencia Splash UK. “Esta resolución –añade– es una clara señal de que el comportamiento ilegal, invasivo e intrusivo no será tolerado y que la pareja se toma estos asuntos muy seriamente”. EFE