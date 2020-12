Entregará ayuda tras los huracanes

La reina Letizia de España viajó a Honduras para entregar ayuda humanitaria de la cooperación española para los afectados por los huracanes Iota y Eta, y transmitir el apoyo de España a las autoridades y las oenegés del país centroamericano, tras los graves daños sufridos. El objetivo del viaje de dos días es que la reina conozca “de primera mano” la situación de Honduras y “trasladar la solidaridad del pueblo español en estos momentos difíciles” agravados por la pandemia, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores. Durante la visita se va a entregar un cargamento de 120 toneladas de ayuda humanitaria, lo que supone “el mayor esfuerzo de los últimos diez años” por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Parte de la carga, que incluye test de diagnóstico rápido para el Covid-19, se transportará en el avión oficial en el que viaja la reina, junto a la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno.



Bad Gyal habla sobre el poder femenino

Poder femenino y carga erótica a ritmo de música urbana es lo que regalará la cantante española Bad Gyal al mundo entero el próximo 16 de diciembre en un concierto vía streaming gratuito, con el que espera consumar virtualmente con sus seguidores una gira que se quedó en por la pandemia. Aunque prefiera que se hable de su música, mencionar sus conciertos en términos sexuales no es algo que incomode a Bad Gyal, una artista que utiliza el movimiento de nalgas como forma de empoderamiento. “No hay nada más feminista que hacer lo que te dé la gana y yo hago lo que quiero”, aclaró la joven intérprete, pionera del trap español y devota confesa del dancehall jamaicano. En un mundo machista como el de las músicas urbanas, Alba Farelo (Barcelona, 1997) construyó un personaje, Bad Gyal, que no se amilana ante ningún hombre. “Soy cien por cien auténtica. Mis canciones las escribo yo y nadie me dice lo que tengo que hacer”, afirmó.