Novia de Bunny lanza colección de joyas

Gabriela Berlingeri, novia del artista urbano puertorriqueño Bad Bunny, lanzó a la venta su primera colección de joyas, , bajo su línea de joyería, Diciembre Veinteinueve (D29). Así lo dio a conocer Berlingeri en su cuenta de Instagram, donde incluye un enlace a la página de su línea de joyería, en la que muestra las piezas que al momento tiene a la venta en www.diciembre29.com. “Nuestra selección de piezas únicas para el uso diario es diseñada en nuestra isla tropical de Puerto Rico”, según se explica en la página web de la línea de joyería. “La belleza del oro y la importancia de ser versátil nos inspira en nuestros diseños atemporales y creativos”, agrega.

Memoir



Modelos que persiguieron sus sueños

Las bahianas Gloria Maria y Shirley Pitta anhelaban las pasarelas desde niñas, pero en un Brasil que batalla para reconocerse a sí mismo, estas jóvenes negras dudaron en perseguir el sueño que este año se materializó en una más inclusiva São Paulo Fashion Week. “Verme como una persona bonita, una persona que existe, fue complicado, porque en la televisión siempre veía cosas que yo no era”, cuenta Shirley, que a sus 21 años ya apareció en las páginas de Vogue, Elle y Marie Claire.

Alta, delgada, cabello suelto, la adolescente Gloria María dice nunca haber sufrido racismo, pero a pesar de recibir comentarios sobre su potencial, demoró para tocar las puertas del mundo de la moda.

“No entro nunca”, cuenta que se dijo cuando a los 15 años vio imágenes del portafolio de la agencia Ford Models, una de las más prestigiosas del ramo. “No tenía confianza, no sé, pensaba que no era bastante bonita”, relata en la sede de la agencia en São Paulo.