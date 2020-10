Falleció el destacado diseñador Kenzo

El diseñador japonés Kenzo Takada, fundador en los años 70 de la firma Kenzo, falleció ayer en Neuilly-sur-Seine, a las afueras de París, a los 81 años, por una complicación tras haber contraído Covid-19.

El creador, uno de los primeros japoneses en imponerse en la escena internacional con su marca –activa aún hasta el día de hoy dentro del grupo LVMH–, murió en el Hospital Americano de Neuilly, a pocos kilómetros de la capital francesa. Reconocible por llevar siempre unas gafas de pasta negra y su corte de pelo a lo garçon, que había retocado en los últimos años manteniendo aún un estilismo muy juvenil, Kenzo se retiró de su firma en 1999 tras haber construido un imperio que abarca desde la ropa hasta los perfumes y otros productos de belleza. El estilista popularizó los estampados gráficos y florales que aún hoy siguen definiendo la identidad de la marca, reina de un estilo colorista y urbano, y dirigida desde julio del 2019 por el diseñador portugués Felipe Oliveira Baptista.

“Buen viaje, maestro. Me he enterado con gran tristeza del fallecimiento del señor Kenzo Takada. Su fantástica energía, amabilidad, talento y sonrisa eran contagiosas. Su espíritu vivirá para siempre”, escribió Baptista en Instagram junto a una foto del joven Kenzo. Aunque su firma quedó en manos del grupo de Bernard Arnault, LVMH, Kenzo siguió asesorando a la marca, aunque no pudo estar presente en el último desfile de la maison, el viernes en París, por encontrarse muy enfermo.