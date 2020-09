Producirán con plataforma Netflix

El príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron que firmaron un acuerdo de varios años con Netflix para producir documentales y películas. La pareja indicó que desarrollará, a través de una nueva productora que fundaron, “documentales, docuseries, largometrajes, y programas infantiles” exclusivos para la popular plataforma de streaming, según The New York Times. El anuncio tiene lugar nueve meses después de que la pareja comunicara su renuncia como miembros de alto rango de la familia real británica. Ambos llevaron a cabo su salida en marzo y actualmente viven en una mansión en Santa Bárbara, California. Ahora están listos para embarcarse en sus nuevas carreras en Hollywood. “Nuestro enfoque estará en la creación de contenido que informe pero que también dé esperanza”, dijo la pareja al periódico en un comunicado. “Como nuevos padres, también es importante para nosotros crear programación familiar inspiradora”. “Nos complace trabajar con el equipo de Netflix, cuyo alcance sin precedentes nos ayudará a compartir contenido impactante que nos obligue a entrar en acción”, agregaron. Se desconoce cuánto dinero recibirá la pareja con este acuerdo pero seguramente es una cifra importante ya que esta colaboración será vigente durante varios años. Harry y Meghan estarán detrás de cámara, y la ex actriz dejó en claro que no tiene planes de volver a actuar.