Reveló el motivo de su separación

Angelina Jolie, de 45 años, ofreció una entrevista para la revista Vogue India y contó la razón por la cual se separó de Brad Pitt, de 56, y padre de sus hijos Maddox (18), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) y los gemelos Knox y Vivienne, de 10.

Los actores se separaron en 2016 tras dos años de casados y diez de relación. Un violento episodio entre Pitt y su hijo mayor, Maddox, fue lo que llevó a la ganadora del Oscar a pedirle el divorcio citando “diferencias irreconciliables”.

“Me separé por el bienestar de mi familia. Fue la decisión correcta. Sigo centrándome en su recuperación. Algunos se aprovecharon de mi silencio, y los niños ven mentiras sobre ellos mismos en los medios, pero les recuerdo que saben su propia verdad. De hecho, son jóvenes muy valientes y muy fuertes” afirmó.

Jolie también se refirió a la adopción de tres de sus seis hijos y cómo se trata el tema en la familia. “Lo importante es hablar con franqueza sobre todo y compartir. ‘Adopción’ y ‘orfanato’ son palabras positivas en nuestro hogar”, se sinceró.

En una reciente entrevista con Le Figaro, Jolie ofreció algunos detalles sobre el fin de su historia de amor con Brad Pitt: “Fue un momento complicado, no reconocía en lo que me había convertido, me sentía pequeña, como insignificante. Sentí una tristeza profunda y real, estaba herida”, afirmó.