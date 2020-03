A 20 años del gran éxito de Britney Spears

El tiempo pasa para todos, también para los famosos. Y aunque ella luzca tan bien como en sus comienzos, la verdad es que Britney Spears ya lleva casi tres décadas arriba de los escenarios. Y uno de sus temas más emblemáticos, Oops...I Did It Again, cumplió el pasado viernes sus primeros veinte años.

“¿Cómo hicieron para pasar tan rápido 20 años? No lo puedo creer. Me acuerdo que ese vestido rojo era tan caluroso. Pero el baile era divertido. ¡Eso hizo que la grabación pasara volando! Y ahora que estamos pasando la cuarentena, deseando que estuviésemos en Marte ¡Por supuesto que estoy bromeando! Pero, en serio, ustedes han demostrado tanto cariño por esta canción y yo se los agradezco. ¡Les mando cariños a todos!”, escribió la princesa del pop junto a una foto en la que se la ve luciendo el sexy catsuit de látex que utilizó en el clip.

Un año antes de lanzar este hit, Britney ya había vendido millones de copias de su álbum debut ...Baby One More Time. Pues bien, intentando repetir el mismo impacto, la discográfica que la tenía entre sus artistas destacados, Jive Records , se puso a trabajar el segundo disco, en el que el video del corte que dio título al trabajo se situó nada más y nada menos que en el planeta rojo.





Durante quince años, Oops... fue el más vendido de una artista femenina en Estados Unidos, hasta que ese puesto fue ocupado por Adele.