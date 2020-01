No quieren pagar a los duques estadía

La mayoría de los canadienses no quieren que el país norteamericano pague los costes de la residencia en Canadá de los duques de Sussex, Enrique y Meghan, incluidos los de su seguridad, según una encuesta.

El sondeo de la empresa Angus Reid dice que el 73%, no quieren que el erario público se encargue del coste de la residencia del nieto de la reina de Inglaterra y su esposa. Solo el 3% expresó su apoyo a que Canadá asuma los costes de la residencia de la pareja, mientras que un 19% dijo que no les importaría pagar algunos gastos.

Isabel II de Inglaterra es oficialmente la reina de Canadá, una monarquía parlamentaria cuyo jefe de Estado, llamado gobernador general, actúa en nombre y representación del monarca británico aunque es nombrado por el primer ministro canadiense.

Los duques sacudieron los cimientos de la monarquía británica al comunicar su efectiva “dimisión” de la Casa Real y anunciar que dividirían su tiempo entre el Reino Unido y Norteamérica, probablemente Canadá. El anuncio se produjo luego de que Enrique y Meghan finalizasen sus vacaciones en Canadá. La pareja pasó sus vacaciones con su hijo Archie, en una mansión valorada en 14 millones de dólares y situada en la isla de Vancouver. El martes, precisamente, Markle visitó una institución para mujeres en un conflictivo vecindario de la ciudad de Vancouver, para “tomar té” y “discutir temas que afectan a las mujeres en la comunidad”, según el Centro de Mujeres Downtown Eastside. EFE