Alicia Keys defiende elección de su hijo

Alicia Keys compartió en sus redes sociales la experiencia con su hijo Genesis. La cantante detalló el momento en el que el pequeño decidió pedir que le pintasen las uñas con todos los colores del arcoíris y cómo cambió de opinión para evitar ser juzgado, según relató. “El otro día, fui a hacerme las uñas con Genesis”, empezó a relatar Keys. “Y él le dijo a la chica que quería los colores del arcoíris en sus uñas. Y le enseñó todos esos colores y le pintó cada uña de un color distinto. Después de que lo hiciese, él me miró y me dijo: ‘Mamá, no quiero tener esto en las uñas’. Y yo le pregunté, ‘¿Pero por qué? Antes estabas muy seguro. Contento’. Y me contestó, ‘A la gente no le va a gustar’. ¿Podés creerlo? Cuatro años. Tiene cuatro años y ya sabe que alguien lo juzgará porque escogió pintarse las uñas con los colores del arcoíris”.

Según publica la revista Vogue Keys convenció al niño de que no se dejase llevar por el qué dirán. “Lo escogiste. Te gustó. Hazlo”, insistió la celebridad, que aprovechó para contarle que otros niños de su edad y hombres mayores, también se pintaban las uñas. Pero a pesar de que esta historia acabó bien, lo que había ocurrido le recordó a Keys lo “completamente juzgados” que estamos “todo el tiempo”. Para la música “existen energías femeninas y masculinas en todos nosotros”. “Y deberíamos poder explorarlas, sin esperar que nos juzguen por ello”. La artista cerró la historia con un mensaje para todos sus seguidores “Menos etiquetas, más expresiones”, insistió en su publicación de Instagram.