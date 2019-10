Enlace Scappini-Soto

Ante el altar del Obispado Castrense, recibieron la bendición nupcial Verónica Scappini Buniak y José Soto Sosa. La recepción fue en Belvedere, ambientada con arreglos florales, juegos de luces y follajes verdes, dispuestos por la empresa We Do. El menú consistió en un bufé combinado, que estuvo preparado por De la Casa Pederzani. La coordinación corrió por cuenta de Valentina Pangrazio para The Vow, mientras que la selección musical giró en torno al DJ Majul. Un momento emotivo de la noche fue cuando los novios interpretaron juntos varias canciones románticas. De la mesa de dulces se encargó Rocío Pangrazio; de la barra de tragos, Mix it; en tanto que las fotografías para el recuerdo fueron tomadas por Mauricio Gennaro. Verónica completó su look nupcial con un tocado creado por Jadiyi Yudis Yaluff.