Enjuician a fiscala tras extinción del caso de ex intendente

La misma será investigada en relación a una causa que enfrentó el ex intendente de la ciudad de Independencia, José Eligio Chávez, por lesión de confianza que se extinguió.

La fiscala será enjuiciada por no haber imputado el diligenciamiento de los elementos de convicción señalados en el auto de sobreseimiento provisional y no requerir la reapertura de la investigación en la causa contra el ex intendente de Independencia, José Eligio Chávez Silvero, salpicado en una supuesta malversación de fondos, de unos G. 2 mil millones provenientes de royaltíes

La investigación preliminar a la agente fiscal Soto Godoy, se inició de oficio, a raíz de una publicación periodística.

el Dr. Jorge Bogarín dijo que el pedido de sobreseimiento provisional fue presentado por el agente fiscal que actuó originalmente en la causa, pedido que fue ratificado por la fiscal cuya actuación hoy es cuestionada.