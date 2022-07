Enfermos con cáncer cierran ruta por falta de medicamentos en CDE

“El cáncer no espera, queremos seguir viviendo”, así rezaba uno de los pasacalles que ayer exhibieron los pacientes oncológicos del Hospital Regional de Ciudad del Este que cerraron la ruta PY02 en protesta por las deficiencias en el servicio de salud pública. Los pacientes denunciaron la falta de medicamentos, de servicio de tomografía y radiografía, de quirófanos. Apuntaron sobre la necesidad de un doble turno de los profesionales médicos, además de una mejor infraestructura.

Desde tempranas horas los pacientes y familiares se concentraron en la Unidad Oncológica, ubicada en el extremo sur del predio del hospital. Desde allí marcharon hasta la ruta PY02, donde finalmente procedieron a cerrar la ruta PY07, ex supercarretera Itaipú. El cierre fue en forma intermitente desde la 09:00 hasta cerca del mediodía.

“Lastimosamente es la única manera de que nos hagan caso; de lo contrario, no pasa nada. Estamos en una carencia total aquí en nuestra Unidad Oncológica. Es un pedido de auxilio de tantas necesidades que tenemos, fundamentalmente medicamentos e insumos, además de servicios, especialmente radioterapia, cirugías, que funcione la unidad de mañana y tarde”, relató la licenciada Leonarda Arévalo, de la Asociación de Voluntarios de Pacientes Recuperados de la Unidad Oncológica del Hospital Regional de Ciudad del Este.

Explicó que están trabajando en el proyecto para la construcción del nuevo centro oncológico, que cuente con todos los servicios que requiere el funcionamiento de una infraestructura médica destinada a pacientes con cáncer.

Dijo que las necesidades que viven día a día son reales, mientras los políticos no pasan de los discursos, ellos viven un momento crítico, donde cada día, cada minuto y segundo que se pierde puede costar una vida. “Hay mucho discurso, muchas palabras, pero en la realidad nada no hay. Muchos compañeros están en una situación caótica, por decirlo de alguna manera, por eso no nos pudieron acompañar un grupo importante, otros no pudieron porque no pueden estar parados mucho tiempo bajo el sol”.

AUTOGESTIÓN. La licenciada Arévalo relató que se trata de una situación lamentable, pues además de tener que lidiar con la enfermedad, tienen que salir a protestar. “Como dije, necesitamos muchas cosas como medicamentos, insumos que siempre compramos y tratamos de salvar la situación con autogestión”.

Por su parte, el doctor José Samudio, jefe de la Unidad Oncológica, refirió que acompaña la manifestación de los enfermos con cáncer. “Estamos con esta problemática. Lastimosamente los pacientes toman esta medida no porque quieren, sino porque realmente están tratando de salvaguardar sus vidas y realmente duele”, manifestó.

Dijo que como profesional le parte el corazón porque son pacientes que ya tienen que lidiar con su enfermedad, con el problema que ello significa, teniendo en cuenta que el cáncer tiene mucha repercusión en el organismo, en su funcionalidad y además deben salir a la calle.

TRÁMITE. El profesional médico aseguró que realizaron todos los trámites administrativos para responder a las necesidades existentes. “De nuestra parte, como servicio, hemos hecho todos los trámites para que los medicamentos vengan, pero hay un problema no solo a nivel país, y eso ya es de público conocimiento. Estamos buscando soluciones estructurales, que den respuesta a largo plazo”, indicó.

Lamentó que el paciente tenga que ir a varios centros para conseguir todos sus estudios, ya que eso genera una gran demora.