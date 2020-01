Enfermeros que están sin empleo piden rubro

“Estamos reclamando que existen varios compañeros que ya tienen varios rubros y vuelven a ser contratados y a los que no tenemos trabajo no nos dan oportunidad”, denunció Cinthia Sánchez, en representación de los manifestantes. Agregó que en caso de no tener respuesta favorable, para hoy volverían a movilizarse. Los manifestantes que estuvieron frente a la institución sanitaria son tanto del área metropolitana como de otros departamentos del país.

A esta manifestación también se sumó otro pequeño grupo de ciudadanos autoconvocados por las redes sociales para exigir que se mejore el sistema y puedan acceder a un servicio gratuito y de calidad.