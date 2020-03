Enfermeros marchan en reclamo de insumos médicos en Ciudad del Este

Con sus uniformes blancos, portando banderas paraguayas, pancartas con inscripciones alusiva a una serie de reclamos se concentraron primero frente al Hospital y de allí marcharon por 500 metros sobre la supercarretera. Por minutos se interrumpió la circulación de vehículos, que, pese a la restricción de circulación, en el momento de la movilización, muchos rodados tuvieron que esperar para poder continuar el trayecto.

“Exigimos la contratación inmediata de personal de salud (enfermería), equipos de bioseguridad”, dice una de las pancartas. Otro refiere: “Triplicar el presupuesto para salud. Exigimos el plus prometido”. “Insalubridad ya, contratación ya, peligrosidad”, menciona otra pancarta. “Esta movilización por los compañeros de enfermería, pero acompañamos como sindicato de salud de a nivel departamental y como funcionarios de salud. Estamos reclamando insalubridad que el personal de salud no tiene y está expuesto con este tema del coronavirus”, refirió Graciela Guillen, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Salud del Alto Paraná (Sitrasap).

Aseguró no cuentan con los equipamientos de protección, “uno tiene que comprar de nuestros bolsillos, nos mantenemos también de la ayuda que recibimos de personas de buen corazón y esto no puede ser. Queremos saber dónde están los 1.600 millones de dólares, porque aquí en Alto Paraná no llegó”.

NECESIDAD. La sindicalista afirmó que en esta parte del país los servicios de salud pública necesitan más personal de limpieza y en la parte de enfermería. “Estamos todos escasos y eso es lo que nos hace salir a la calle y esto se está iniciando nada más”. Insistió que en plena crisis sanitaria no cuentan con los insumos básicos para protección, no tienen guantes ni los tapabocas. “Por decirte los tapabocas N95 que son los que cubren totalmente, porque los otros solo te protegen en 50%, no tenemos alcohol en gel, no tenemos insumos de limpieza, como lavandina, detergente, entonces estamos con que las primeras necesidades no están cubiertas. La dirigente aseguró que la situación no es fácil y que prácticamente se mantienen con donaciones para cubrir esas necesidades básicas que no son cubiertas por el ministro de Salud. Dijo que de la situación es consiente tanto del director de la Décima Región Sanitaria, el doctor Hugo Kunzle y el director del Hospital Regional, doctor Federico Schrodel. “Esta situación es de conocimiento de ellos, nosotros independientemente de cual sea la situación de ellos, tenemos que salir a la calle a exigir, por ellos no puede muchas veces decir y acompañarnos”, sentenció la funcionaria. El Hospital Regional de Ciudad del Este, es el hospital centinela designado por el Ministerio de Salud, es el mayor centro médico público a nivel departamental.